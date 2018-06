Gespaltenes Verhältnis zur Gala

Anzeige

Mannheim.Zu Mannheim hat Keshia Kwadwo eine ganz besondere Verbindung, denn ihre neun Jahre ältere Schwester Yasmin war viele Jahre eines der Sprint-Asse bei der MTG. „Sie hat mich zur Leichtathletik motiviert und ich habe sie öfter besucht, war auch einige Mal bei Wettkämpfen hier.“ Doch ihr Verhältnis zur Bauhaus-Juniorengala ist etwas zwiegespalten. „Ich habe nie wirklich geglänzt, auch wenn es immer für die Qualifikation zur folgenden internationalen Meisterschaft reichte.“ Doch beim dritten Start im Michael-Hoffmann-Stadion soll das besser werden.

„Ich will auf jeden Fall das Bestmögliche abliefern, das ich drauf habe“, sagt die 18-Jährige, die seit kurzem ihr Abitur in der Tasche hat und im September eine Ausbildung bei der Bundespolizei beginnt. „Mein großes Ziel in diesem Jahr ist die WM in Tampere, dort will ich über 100 Meter ins Finale, mit der Staffel vielleicht auch mehr.“

Staffel-Rekord spornt an

Beides ist realistisch, wenn man ihre Saisonbestleistung von 11,35 sec (PB 11,33) und das EM-Gold von 2017 betrachtet. Dass das DLV-Quartett letztes Jahr in Grosseto sogar einen U-20-Weltrekord aufstellte, macht Keshia Kwadwo keinerlei Druck. „Im Gegenteil, es ist eher ein Ansporn, auch wenn eine Wiederholung des Laufs so nicht möglich ist.“ Schließlich sind zwei der Starterinnen aus der U 20 herausgewachsen, die neue Crew muss sich erst finden. Nach einem ersten Versuch am vergangenen Wochenende wird die Juniorengala deshalb zum echten Härtetest für die WM. „Ich liebe die Staffel, mag den Nervenkitzel. Weil ich zwei Wechsel habe, fühle ich mich auch an Position zwei so wohl.“ Ihre Stärken in der Beschleunigungsphase und auf den letzten Metern kommen ihr da natürlich zugute. „Wenn ich im Einzel meinen Start verbessere, dann ist eine 20 nach dem Komma drin“, kennt sie ihre Schwäche und ihr Potenzial. „Wir arbeiten daran.“