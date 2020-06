Getauschte Rollen

Mannheim.Der Fußball-A-Ligist SV 98/07 Seckenheim wird mit seiner Sportlichen Leitung auch die kommende Saison bestreiten. Allerdings in vertauschten Rollen: Bartosz Franke wird das Traineramt übernehmen, Murat Altuntas übernimmt die Sportliche Leitung. „Wir hatten zwar Angebote von anderen Vereinen, aber Seckenheim lag uns doch am Herzen“, erklärt Altuntas: „Wir fühlen uns wohl hier und am Ende haben wir auf unser Herz gehört.“

Nach einem verheißungsvollen Saisonstart hatte der SV 98/07 Seckenheim in der derzeit unterbrochenen Spielzeit nach dem siebten Spieltag an Fahrt verloren, war bis auf Rang neun abgerutscht – aber auch nie schlechter platziert. „Wie wir gesehen haben, ist die A-Klasse nicht zu unterschätzen“, sagt Altuntas und hofft, mit dem SV 98/07 in der kommenden Saison den nächsten Schritt zu gehen: „Wenn es nach mir ginge, würde ich den SV am Ende gerne auf Platz eins sehen, aber wir erhoffen uns erst einmal einen einstelligen Tabellenplatz.“

Der Kader wird in der nächsten Runde ein anderes Gesicht haben. Einige Spieler werden den Club verlassen. „Dafür sind wir auch an Spielern dran, die höherklassig gespielt haben und die wir teilweise schon im Kader haben oder mit denen wir noch verhandeln“, so Altuntas, der noch einen Knüller verspricht. „Seckenheim ist immer für eine Überraschung gut.“ wy

