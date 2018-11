Gipfeltreffen auf Augenhöhe

MANNHEIM.Zum Abschluss der Vorrunde in der Fußball-Verbandsliga steigt noch einmal ein Mannheimer Derby. Der VfR empfängt am Samstag um 14.30 Uhr im Rhein-Neckar-Stadion den VfB Gartenstadt. Es ist die Spitzenbegegnung des 17. Spieltages. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge will der VfR wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Zugleich hat das Team von Trainer Serkan Secerli, das momentan den dritten Rang belegt, auch die Chance, den VfB Gartenstadt vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen. Die Rasenspieler liegen nur einen Punkt hinter den Gelben Bären.

„Nach den beiden Niederlagen zuletzt gegen Bilfingen (0:1) und in Weinheim (1:2) will die Mannschaft nun natürlich wieder etwas gut machen. Ein Sieg gegen den VfB wäre sehr wichtig“, sagt Jener Külbag, der Sportliche Leiter des VfR Mannheim. Piero Adragna hat sich im Training verletzt, wird wohl genauso wie Daniel Gulde verletzt ausfallen. Külbag hat viel Respekt vor dem nächsten Gegner. „Gartenstadt ist die defensivstärkste Mannschaft der Liga. Sie haben erfahrene Akteure im Aufgebot“, sagt der Sportliche Leiter, der aber auch klar macht: „Wir wollen dagegen halten. Beim VfB scheint man ja die drei Punkte schon fest eingeplant zu haben. Aber wir werden kämpfen.“

VfR überdenkt Kadergröße

Ob es in der Winterpause beim VfR Veränderungen geben wird, will der Club erst nach den nächsten drei Begegnungen bekanntgeben. „Klar ist, dass wir einen großen Kader haben, in dem nicht alle Spieler zum Zug kommen können“, betont Külbag.

Gartenstadt war nach seinem furiosen Saisonstart von sieben Siegen in Folge zuletzt mit etwas weniger Dampf unterwegs. In den letzten vier Spielen gab es für die Mannschaft von Trainer Dirk Jörns drei Unentschieden. Der letzte Erfolg datiert vom 21. Oktober. Damals gewann der VfB deutlich zu Hause gegen den FC Heidelsheim mit 6:1. In der vergangenen Woche holte das Team bei Fortuna Heddesheim ein torloses Remis. „Mit dem Spiel meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden“, sagt Jörns, der betont: „Der VfR ist ähnlich wie Heddesheim individuell sehr gut besetzt. Sie haben einen großen Kader. Dass der VfR zuletzt zweimal verloren hat, macht es für uns sicherlich noch komplizierter. Die wollen unbedingt gegen uns gewinnen.“ Das Match in Heddesheim hat den VfB Substanz gekostet. „Wir hatten einige angeschlagene Akteure nach der Partie“, berichtet Jörns. Definitiv nicht dabei sein wird Maximilian Albrecht. Der Mittelfeldspieler fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses für längere Zeit aus. Doch Jörns kann weiter auf wichtige und erfahrene Akteure wie Dennis Broll, Patrick Geissinger, Marcel Abele oder den Ex-VfRler Eric Schaaf bauen. „Ich erwarte schon eine Partie zwischen zwei Teams, die auf Augenhöhe sind. Die beiden letzten Aufeinandertreffen endeten mit Unentschieden. Auch diesmal wird es eine enge Partie werden“, ist sich der Gartenstadter Coach sicher.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018