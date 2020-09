Gipfeltreffen im Blick

Mannheim.Als Tabellenführer der Feldhockey-Bundesliga der Damen muss sich der Mannheimer HC am Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen das Schlusslicht Großflottbeker THGC den Favoritenstatus akzeptieren. Am Sonntag (12 Uhr) sind die Rollen in der MHC Arena dann allerdings nicht mehr so klar verteilt, mit dem Club an der Alster aus Hamburg gibt der Meister der Jahre 2018 und 2019 seine Visitenkarte ab.

„Unser Fokus liegt wie immer bei einem Doppelspielwochenende erst einmal auf dem Samstag. Für das Spitzenspiel am Sonntag muss ich bei uns motivationstechnisch sowieso nichts machen“, richtet Coach Nicklas Benecke seinen Blick zunächst auf das Spiel gegen Großflottbek, obwohl er das Duell gegen den Meister nicht ausblenden kann.

Die Hoffnung, dass Stürmerin Naomi Heyn nach ihrer bei der deutschen Nationalmannschaft erlittenen Knieverletzung wieder ins Bundesliga-Geschehen eingreifen kann, hat sich zerschlagen, „Naomi Heyn fällt weiterhin aus“, sagt Benecke, der auch auf Hannah Leigh verzichten muss. Nadine Kanler, die zuletzt beim 1:0-Auswärtssieg gegen den Harvestehuder THC nach zehn Minuten vom Feld musste, dürfte dagegen am Wochenende wieder einsatzfähig sein. and

