Giuliano Tondo übernimmt VfR Mannheim II

Anzeige

MANNHEIM.In der noch offenen Rechtssache um den Spielabbruch der Partie VfR Mannheim II gegen die SG Oftersheim vom 19. Spieltag der Fußball-Kreisklasse A I ist nun ein erstinstanzliches Urteil gefällt worden. Demnach wurde die Begegnung mit drei Punkten und 3:0 Toren für die Oftersheimer gewertet. Zudem wurde der Akteur, der den Spielabbruch verursacht hatte und vom VfR umgehend suspendiert worden war, bis zum 2. September gesperrt. Die Rasenspieler erhielten zudem eine Geldstrafe.

Was war passiert? Heiko Reinke, Betreuer bei der SG Oftersheim, schilderte die Vorfälle so: „Wir gingen mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit, der VfR II war nach einem Platzverweis nur noch zu zehnt. Nach der Halbzeit wurde ein neuer Spieler beim VfR II eingewechselt, der übermotiviert wirkte. Er hat gegen jede Entscheidung des Schiedsrichters gewettert. Dann hat der Unparteiische den Spieler verwarnt, und als dieser weiter gemeckert hat, hat er ihm Gelb-Rot gezeigt. Daraufhin hat der Spieler den Schiedsrichter beleidigt und bedroht.“

Betont und auch von der SGO bestätigt wurde allerdings, dass keine Handgreiflichkeiten erfolgt sind. Der abstiegsbedrohte VfR Mannheim II hatte seit Bekanntwerden des Rechtsspruchs zehn Tage Zeit, Einspruch gegen das erstinstanzliche Urteil einzulegen, hat davon aber nach Informationen dieser Zeitung keinen Gebrauch gemacht.