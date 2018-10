Glänzende BR-Kämpfer

Mannheim.Große Freude beim Box-Ring (BR) Mannheim: Vier Talente des inzwischen in Friedrichsfeld ansässigen Vereins um Marian Gavrila haben an den Internationalen Landes-Nachwuchsmeisterschaften in der Sportschule Ruit (Ostfildern) teilgenommen. „Alle sind mit Medaillen zurückgekehrt“, berichtet BR-Präsident und Cheftrainer Marian Gavrila, der ehemalige Coach am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar. Die Brüder Ali und Dakhal Jahel sowie Dawid-Janusz Friedrich wurden sogar baden-württembergische Meister in ihrer jeweiligen Alters- und Gewichtsklasse.

Außerdem zeigte Mannheims Ali Jahel bei seinem 5:0-Finalsieg gegen Emirkan Güclü (VfL Sindelfingen) nach Ansicht der Jury den „Besten Kampf“ des Turniers. Dafür gab es einen weiteren Pokal.

Dank Freilosen erreichte das BR-Quartett kampflos die Halbfinalrunde. In der Runde der besten vier Kämpfer ihrer Limits musste nur BR-Boxer Ronny Heckmann eine Punktniederlage gegen Kevin Plahotnuk (KSC Villingen) hinnehmen und erhielt Bronze. Die anderen drei zogen ins Finale ein. Dort gewannen neben Ali auch der jüngere Dakhal Jahel (4:1 gegen Eduard Noskow, SV Heilbronn) und Dawid-Janusz Friedrich (kampflos, da Stuttgarts Amsal Mujovic nicht antrat). pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018