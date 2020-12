Gleich im Kader

Gelsenkirchen/Mannheim.Für einen Einsatz reichte es noch nicht, aber bei der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Schalke 04 (4:1) am vergangenen Wochenende durfte der gebürtige Mannheimer Kerim Calhanoglu eine ordentliche Prise Bundesligaluft schnuppern. Wie der Ex-Waldhöfer Florian Flick aus der U23 wurde U-19-Linksverteidiger Calhanoglu mitsamt drei weiteren Nachwuchsspielern in der vergangenen Woche in den Profi-Kader der „Knappen“ beordert, nachdem dort Nabil Bentaleb und Amine Harit suspendiert worden waren. Und während Flick noch auf eine Berücksichtigung warten muss, durfte Calhanoglu immerhin die Reise des Schlusslichts Richtung Borussen-Park mitmachen.

„Das erfüllt uns beim SC Pfingstberg-Hochstätt mit großer Freude und Stolz“, hat auch Christian Rohr die jüngste Entwicklung des gebürtigen Mannheimers genau beobachtet. Schließlich kennt der stellvertretende Vorsitzende des A-Liga-Vierten den heute 18-Jährigen noch als Bambini-Kicker, bevor es den Cousin von AC-Mailand-Profi Hakan Calhanoglu über den VfL Kurpfalz Neckarau, den SV Waldhof und ab der U15 im Unterbau der TSG Hoffenheim im Sommer nun nach Schalke zog. Nach nur zwei Monaten bei der U 19 der Königsblauen wurde der Mannheimer dann zugleich mit einem Profi-Vertrag bis 2024 ausgestattet.

„Potenzial für die Bundesliga“

„Kerim hat unbestritten das Potenzial, um den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können. In Zusammenarbeit mit unserer Knappenschmiede werden wir ihn auf diesem Weg begleiten und behutsam aufbauen“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider im vergangenen September. Im Werben um Kerim Calhanoglu hatte sich Schalke im Sommer unter anderem gegen Galatasaray Istanbul durchgesetzt.

„Kerim ist zu uns gekommen, um den nächsten, vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Profifußball zu gehen. Er ist ein talentierter Junge mit viel Potenzial und einem richtig guten Charakter“, ergänzte S04-Jugendcoach Norbert Elgert und auch beim SC Pfingstberg werden sie sicher weiter ganz genau hinsehen, wohin der Weg Calhanoglus führt. red/th

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020