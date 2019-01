Gleich zwei Eisen im Titel-Feuer

Mannheim/Berlin.Mannheimer Doppelschlag im Hallen-Hockey: Sowohl die Damen des TSV Mannheim Hockey wie auch die Vertretung des Mannheimer HC gewannen am Samstag ihre Viertelfinalspiele um die Deutsche Meisterschaft und stehen damit am kommenden Wochenende in Mülheim an der Ruhr im Final-Four-Turnier um den Titel.

Zunächst lösten die Damen des TSV Mannheim Hockey als Südzweiter durch einen knappen 6:5

...