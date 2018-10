Glücklicher Felix Jaeger

Leutershausen.Es war ein hartes Stück Arbeit, aber letztendlich blieben die Punkte an der Bergstraße. Mit 26:19 (12:11) besiegte die SG Leutershausen im Verfolger-Duell der 3. Handball-Liga Ost die HSG Rodgau Nieder-Roden und hält damit den Anschluss an die Spitzengruppe. „Jetzt bin ich erstmal erleichtert“, sagte Trainer Frank Schmitt: „Das Ergebnis war dann vielleicht ein bisschen zu hoch.“ Dass in der Anfangsphase bei den Roten Teufeln alles nach Plan lief, konnte man aus Sicht der Rot-Weißen wahrlich nicht behaupten. Das Angriffsspiel wirkte zu statisch, was aber auch daran lag, dass die Gäste kompakt standen und den Spielfluss immer wieder durch kleine, clevere Fouls zu unterbrechen wussten.

Comeback nach fünf Monaten

Nach einer Viertelstunde war die Leidenszeit von Felix Jaeger vorbei, der Rückraumschütze gab nach fünfmonatiger Verletzungspause sein Comeback im Trikot der Bergsträßer und fügte sich gut ins Offensivspiel ein – dennoch leistete sich die ganze Mannschaft zu viele Unkonzentriertheiten, die Nieder-Roden eiskalt bestrafte. „Ich bin erst einmal sehr glücklich, dass ich wieder da bin und dass ich so viel spielen durfte“, strahlte Felix Jaeger.

Kaum war die zweite Spielhälfte angebrochen, fingen die Roten Teufel an, ihre Chancen nicht zu nutzen. Dass Leutershausen aber in der letzten Viertelstunde die Partie entschied, lag vor allem daran, dass auch Nieder-Roden Fehler produzierte.

SG Leutershausen: Döding, Heckmann – Seganfreddo (2), Rolka (6), Wagner, Mantek, Schwarz, Pauli (3/2, P. Jaeger (3), Stippel (3), Cirac, Herbert, Ruß (2), F. Jaeger (3), Bernhardt (1), Gasser (2). wn/ü

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018