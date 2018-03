Gold-Coup von Mai

Anzeige

Fuengirola.Louis Mai vom Judoteam Heidelberg/Mannheim feierte beim mit 30 Nationen besetzten European-Cup der U-18-Kadetten in Spanien mit der Goldmedaille seinen bisher größten internationalen Erfolg. Der 16-Jährige, der auf Einladung des Bundestrainers Bruno Tsfack in Fuengirola an den Start ging, startete in der Klasse -90 kg mit einem Freilos, machte dann gegen Ben Haroch aus Israel nach 21 Sekunden kurzen Prozess und sparte als Poolsieger auch im Halbfinale gegen Bulgaren Boris Vladov bei einem vorzeitigen Erfolg (2:16 min) Kräfte.

Dass er aber das Finale gegen Yagub Ismayilzada aus Aserbaidschan schon nach 58 Sekunden mit Ippon beendete, damit hätte kaum jemand gerechnet. Dank zweier kompletter Medaillensätze der jungen Männer und Frauen holte das Team des Deutschen Judobundes zudem Rang zwei in der Teamwertung.

Wegen des Starts in Spanien musste Mai zwar auf die Süddeutschen Meisterschaften verzichten, doch für die „Deutschen“ der U 18 in Herne ist er gesetzt. sd