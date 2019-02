Gold gleich im Dutzend

Mannheim.Die Senioren unter Mannheims Leichtathleten haben sich bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften mit zwölf Titeln sowie jeweils zweimal Silber und Bronze die perfekte Motivation für die „Deutschen“ geholt (1. bis 3. März, Halle/Saale). Beim Heimspiel in der Olympiastützpunkthalle im Pfeifferswörth glänzte Helga Ulrich (DJK Käfertal-Waldhof) mit vierfachem Gold in der Altersklasse W 60. Sie war nicht nur über 60 m (9,89 sec), 200 m (30,36 sec) und 400m (72,22 sec.) die Schnellste, sondern zusammen mit ihren Teamkolleginnen Annette Winkler, Gabriele Keinert und Gudrun Krämer-Stöckel auch in W 50 in der 4 x 200-Meter- Staffel (2:28,60 min). Winkler gewann zudem in W 55 auf den 200 Metern Bronze (37,73 sec).

Je zweimal Einzelgold sicherten sich die DJK‘ler Hartmut Krämer (M 75, 60 m/9,41 sec; 200 m/33,40 sec) und Wilhelm Wittich (M70, 60 m/9,45; 200 m/31,45 sec). Auf der Hallenrunde in M 70 gewann Walter Busenbender zudem Silber (32,51 sec). Da war es nur folgerichtig, dass das schnelle DJK-Trio zusammen mit Werner Wetzel in M 70 auch in der Staffel über 4 x 200 m triumphierte (2:09,89 min).

Einen Dreifach-Erfolg landeten im Kugelstoßen von W 50 die MTG-Seniorinnen Ellen Weller (1./11,95 m), Sabine Scheffler (2./9,34 m) und Birgitt Ott (3./8,76 m). Für Gold Nummer elf und zwölf sorgten ihre Vereinskollegen Volkmar Herrmann im Hochsprung (M 60/ 1,44 m) und Daniel Siegel im Hürdensprint (M 30/ 9,01 sec). sd

