Goldene Ehrennadel für Zeilfelder

MANNHEIM.Im Rahmen der Winterfeier des Mannheimer Fußballkreises wurde das langjährige Vorstandsmitglied Friedrich Zeilfelder (Bild) für 30 Jahre ununterbrochene Verbandstätigkeit mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet und ist damit der dienstälteste Kreismitarbeiter. „Er ist ein zuverlässiger Fußballfachmann und absolut kompetent, was den Kreisspielbetrieb angeht“, sieht Kreisvorsitzender Harald Schäfer die Auszeichnung als verdient und gerechtfertigt an.

Bereits im Jahr 2014 wurde Zeilfelder mit der Ehrenurkunde des DFB-Ehrenamtes ausgezeichnet. Zeilfelder, der heute Staffelleiter für die Kreisliga, die beiden A-Klassen, die Kreisklasse B1 und den Kreispokal ist, wird in diesem Jahr im August zudem sein 70. Lebensjahr vollenden. Im Alter von 15 Jahren absolvierte Zeilfelder den Schiedsrichter-Lehrgang und pfiff nur wenig später bereits sein erstes Spiel. Seit 55 Jahren ist er nun gemeldeter Schiedsrichter, inzwischen natürlich nur noch in passiver Funktion. Seine aktive Fußballerlaufbahn beim SC Eintracht Plankstadt beendete er im A-Jugend-Alter. Von 1989 bis 1996, in der Aufbauphase des Frauen-Fußballs, war Zeilfelder Staffelleiter der Frauen für die Kreise Karlsruhe und Mannheim, gleichzeitig startete er seine nun 30 Jahre andauernde Mitgliedschaft im Verbandsspielausschuss des Badischen Fußball-Verbandes (bfv). Von 1992 bis 1995 oblag ihm die Staffelleitung für die Herren-Landesliga Rhein-Neckar und seit 1996 ist er Pokalspielleiter im Kreis Mannheim.

„Von ihm bekommt man auf jede Frage hinsichtlich des Spielbetriebs eine kompetente Antwort“, weiß Kreisvorsitzender Schäfer um die Bedeutung Zeilfelders, der auch regelmäßig Präsenz auf den Sportplätzen der Region zeigt. Zwischenzeitlich war Friedrich Zeilfelder auch offizielles Mitglied der Platzkommission des Badischen Fußballverbandes, wo er in der Schlechtwetterperiode in kritischen Fragen von der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim bis hinunter zur Frauen-Verbandsliga angerufen und angehört wurde. Wenn man ihn heute erlebt, macht es nicht den Anschein, als wäre er seines Amtes müde. Er ist einer, der anpackt. wy (Bild: Nowey)

