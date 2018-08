Goldmedaille das Ziel

ADELMANNSFELDEN.Schlag auf Schlag geht es derzeit für Deutschlands Faustballer. Knapp eine Woche nach dem DM-Finale steht ab heute mit der Europameisterschaft das nächste Großereignis auf dem Programm. Für das dreitägige Turnier im schwäbischen Adelmannsfelden haben sich zehn Mannschaften qualifiziert. Titelverteidiger Deutschland trifft in Gruppe A auf Italien, Österreich und die Schweiz.

Mit dabei im zehnköpfigen Aufgebot von Bundestrainer Olaf Neuenfeld sind mit Nick Trinemeier und Marcel Stoklasa auch zwei Akteure des Mannheimer Bundesligisten TV Käfertal. Für den 23-jährigen Stoklasa ist es die erste Teilnahme an einem großen Turnier mit der A-Nationalmannschaft. 2015 und 2016 feierte er bereits den EM-Titel mit Deutschlands U-21-Auswahl. „Ich freue mich natürlich riesig auf das Turnier und möchte am Ende einfach nur mit meiner Leistung zufrieden sein“, betont Stoklasa, der sich ehrgeizige Ziele gesetzt hat: „Wir wollen den Titel gewinnen und unsere Chancen stehen dafür gut. Aber Österreich und Schweiz haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden und werden es uns bestimmt nicht einfach machen.“

Routinier Trinemeier sieht es ähnlich: „Ich und wir als Team wollen den Titel holen“, hat der 28-Jährige klare Vorstellungen für den Verlauf der Heim-EM. Trainer Neuenfeld weiß, was er an den beiden Offensivspezialisten aus der Kurpfalz hat: „Nick ist ja seit Jahren fester Bestandteil unserer Mannschaft und hat auch in dieser Saison bewiesen, dass das zurecht so ist. Marcel hat uns ebenfalls überzeugt. Er ist ein sehr dynamischer Spieler und spielt unbekümmert“, erklärte der Coach nach der Kadernominierung gegenüber dieser Zeitung. mwh

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018