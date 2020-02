Grammozis wäre gern geblieben

Darmstadt.Dimitrios Grammozis bedauert seinen Abschied vom Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 am Saisonende. „Ich wäre den Weg mit dem Verein sehr gerne mitgegangen, um die positive Entwicklung der letzten Wochen und Monate weiter begleiten zu dürfen und hier etwas aufzubauen“, sagte der Trainer der Hessen am Donnerstag.

Der vom Verein angebotene Einjahresvertrag sei für ihn jedoch nicht akzeptabel gewesen. „Ich habe ein ganz klares Statement abgegeben, dass es nur über ein längerfristiges Engagement geht, um über diese Planungssicherheit auch Stabilität reinzubekommen“, begründete Grammozis das Scheitern der Gespräche über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Arbeitspapieres.

Rückkehr von Höhn möglich

Nach der gescheiterten Vertragsverlängerung richtet der 41-Jährige den Fokus auf das Sportliche. „Ich möchte betonen, dass es am Wochenende nicht um mich geht, sondern um die Mannschaft“, sagte Grammozis mit Blick auf das anstehende Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (13 Uhr).

Wieder mit dabei sein wird voraussichtlich Immanuel Höhn, der beim 2:1 in Nürnberg wegen einer Gelb-Roten Karte gefehlt und zuletzt leichte muskuläre Probleme hatte. Der Gegner, der derzeit auf Rang vier der Tabelle steht, sei eine „Mentalitätsmannschaft“, die sehr intensiv verteidige und sehr viel Laufarbeit leiste, sagte Grammozis. Dass sein Gegenüber Frank Schmidt seit 2007 Trainer in Heidenheim ist, zeige, dass Kontinuität einem Verein auch Stabilität verleihe.

Unterdessen gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bekannt, dass der Einspruch von Zweitligist Dynamo Dresden gegen die Wertung des Spiels gegen Darmstadt 98 (2:3) am kommenden Montag (13 Uhr) verhandelt wird. Dresden hatte das Spiel am 7. Februar 2:3 verloren, argumentierte aber, der Videoschiedsrichter habe beim nicht gegebenen 3:3 unberechtigterweise eingegriffen. Das Sportgericht hatte den Einspruch im Einzelrichterverfahren zunächst abgelehnt. Dynamos Stürmer Patrick Schmidt hatte in der 72. Spielminute den vermeintlichen Ausgleich erzielt, bevor das Tor nach Intervention des Videoschiedsrichters Florian Badstübner und Überprüfung des Referees Michael Bacher am Spielfeld wegen Abseits aberkannt wurde. dpa

