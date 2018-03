Große Chance für Heddesheim

Anzeige

Mannheim.Das Spitzenspiel der Handball-Badenliga steigt am Sonntag ab 17.30 Uhr in der Nordbadenhalle, wenn die SG Heddesheim als Tabellenzweiter den Liga-Dritten SG Heidelsheim/Helmsheim empfängt. „Wir freuen uns auf diese Partie, auch wenn wir alle wissen, dass das brutal schwer werden wird“, blickt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der Heddesheimer auf das Duell. Von der Chance, noch den Primus HC Neuenbürg abfangen zu können, will Schmid indes nichts wissen. „Wir tun gut daran, weiter von Spiel zu Spiel zu schauen und uns auf das zu konzentrieren, was wir selbst in der Hand haben.“ Und das ist nun mal die Vize-Meisterschaft, die die Heddesheimer nur zu gern erreichen würden, auch wenn es dann durch die Mühle Relegation gehen würde.

Zehn Spiele in Folge hat das Team um Spielertrainer Martin Doll in Serie gewonnen. „Die Chance, uns auf vier Punkte abzusetzen, ist da. Ich würde das dann zwar nicht als Vorentscheidung ansehen, es wäre aber auch eine Hausnummer und Heidelsheim dürfte sich im Gegensatz zu uns keinen Patzer mehr erlauben“, sieht Schmid die Partie im Erfolgsfall schon als Türöffner, zumal die Nordbadener dann auch den direkten Vergleich für sich entschieden hätten. Dass Philipp Badent mit einer Hüftprellung auszufallen droht, will Schmid nicht überbewerten: „Wir haben einen breiten Kader, die Jungs haben sich hervorragend entwickelt und wir können auch mal einen Ausfall kompensieren.“ Ein kleines Fragezeichen steht auch noch hinter Spielertrainer Doll, der an einer Bänderverletzung im Sprunggelenk laboriert.

Als krasser Außenseiter fährt heute der TV Friedrichsfeld zum TV Neuenbürg. Zwar haben sich die beiden Außenspieler Tim Scheuermann und Christian Veith, die zuletzt krankheitsbedingt fehlten, wieder zurückgemeldet, aber selbst in Bestbesetzung hängen die Trauben für den Drittletzten beim Primus sehr, sehr hoch. „Für uns gilt: kämpfen, kämpfen, kämpfen“, bringt es TVF-Sprecher Florian Kuhn auf den Punkt. „Das kann und muss man von unserer Mannschaft erwarten. Dann schauen wir mal, zu was es am Ende reicht.“ me