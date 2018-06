Große Emotionen bei Flash!

Anzeige

Hamburg.Schon als bei der Siegerehrung von den 14 Jazz- und Modern-Dance-Formationen nur noch drei übrig blieben, war Flash! außer sich vor Freude. Diese wuchs, als Pirouette aus Wuppertal zum Bronze-Gewinner der Deutschen Jugendmeisterschaften gekürt wurde. Als Abonnementmeister l’equipe aus Saarlouis als Zweiter aufgerufen wurde und die Mädels des PSC Mannheim-Schönau realisierten, dass sie Gold gewonnen hatten, gab es kein Halten mehr.

Fünf Jahre in Folge hatten die Saarländerinnen triumphiert, erst die Mannheimerinnen brachen die Serie. Allerdings kam der Erfolg nicht von ungefähr. Sie hatten nicht nur alle drei Turniere der Jugendverbandsliga Baden-Württemberg Liga klar für sich entschieden, sondern l’equipe auch schon den „Süddeutschen“ auf Platz zwei verwiesen.

EM und WM nächste Höhepunkte

Doch mit einem Triumph bei den „Deutschen“ in Hamburg hätte niemand gerechnet. Zumal Flash! nervös ins Turnier startete. Die Gruppe von Anita Heck und Isabel Werner steigerte sich aber von Runde zu Runde. Sie erhielt für die wegen ihrer Athletik maßgeschneiderte Choreographie von Sebastian Spahn als einzige Formation jedes Mal von allen Kampfrichtern die Kreuzchen fürs Weiterkommen und hatte am Ende mit den Wertungen 4, 2, 2, 2, 3, 1, 1 eine „Eins“ mehr als l’equipe. Nun dürfen sich die 13- bis 15-jährigen Tänzerinnen auch auf internationales Parkett freuen. Sie qualifizierten sich nicht nur für die Europameisterschaften im Oktober in St. Petersburg, sondern auch für die Weltmeisterschaften im November in der Nähe von Warschau (Polen).