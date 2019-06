Große Vielfalt unter einem Dach vereint

Mannheim.Bei der 13. Auflage des Tanzsportfestivals m)))motion im Mannheimer Rosengarten herrschte Tanzsportbegeisterung pur. Der Abschlusstag am Sonntag hielt aus Mannheimer Sicht einige Erfolge parat. So schaffte es die Formation Foresight der Mannheimer Tanzschule Gio Dancestudio in der Kategorie Video Clip Dancing offen Juniors 2 Supa League bei den deutschen Meisterschaften auf Rang drei.

Noch besser war es zuvor für die Cloud Bandits gelaufen, die ebenfalls zum Gio-Tanznachwuchs zählen: Sie wurden in der Kategorie Video Clip Dancing Juniors 1 Hobby League sogar deutscher Vizemeister. „Mit dem Gefühl ist das ja immer so eine Sache, aber ich glaube, dass wir einen guten Auftritt gezeigt haben“, konnte Cloud Bandits-Trainer Jannik Lässer nach dem Auftritt noch nicht wissen, dass es für seine Formation zum Silberplatz gereicht hatte. Deutscher Vizemeister darf sich auch die Latein-Formation der ebenfalls in Mannheim beheimateten Tanzschule CreaDom nennen. Obwohl in der Konkurrenz nur zwei Teams teilnahmen, freute sich Trainer und Tanzschulleiter Volker Weiss über den Pokal für Platz zwei, denn alle zwei Latein- und die drei Standardformationen begeisterten das Publikum im Mozartsaal deutlich hörbar. „Letztes Jahr waren noch mehr Formationen am Start, aber natürlich freuen wir uns trotzdem sehr und hoffen, dass sich wieder mehr trauen, eine Formation zu stellen“, sagte Weiss.

„Weltklassetänzer kommen gerne“

Mit rund 5500 Teilnehmern und gut 3500 Zuschauern erfreute sich die Tanzsportveranstaltung auch diesmal wieder eines regen Zuspruchs. „Wir haben uns dazu entschieden, schon am Freitag zu beginnen“, sieht Organisationschef Stefan Ossenkop von der veranstaltenden m:con-mannheim.congress GmbH das Ende der Kapazitätsgrenze für die Veranstaltung im Rosengarten noch nicht erreicht: „So eine Veranstaltung wie hier in Mannheim, wo alle Tanzsportarten unter einem Dach vereint sind, gibt es sonst nirgendwo. Die Weltklassetänzer kommen immer gerne nach Mannheim.“

Beim Rosengartenball am Samstagabend traf im Rahmen der German Open sowohl bei den Profis als auch bei den Amateuren wieder die Weltelite aufeinander. Dabei konnte bei den Professionals das deutsche Paar mit Domen Krapez und Natascha Karabey einen Heimsieg feiern. Gerade für Natascha Karabey passte dieser Begriff besonders, die schon seit Jugendtagen Auftritte im Rosengarten bestreitet. „Sie hat hier früher schon gemeinsam mit ihrem Bruder Sascha getanzt“, betonte Ossenkop.

Karabey und Krapez entschieden die Konkurrenz bei den Standard-Profis vor den polnischen Paaren Sergiu Rusu/Dorota Makar und Lukasz Tomczak/Aleksandra Tomczak für sich. Bei den Latein-Profis siegten Anton Nesterko/Dasha Maryushchenko (Ukraine). Bei den Amateuren wiederholten das russische Paar Fedor Isaev/Anna Zudilina (Standard) und das englische Paar Peter Daskalov/Zia James (Latein) ihren Vorjahreserfolg.

