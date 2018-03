Große Vorfreude auf Sportler

Anzeige

Weinheim.Weinheim hat sich die Ausrichtung des Turnfestes nicht ausgesucht, aber nach der Anfrage des Badischen Turner-Bundes (BTB) in Person von Präsident Gerhard Mengesdorf musste Oberbürgermeister Heiner Bernhard nicht lange überlegen: „Das Turnfest bietet die Chance, die Stadt und die benachbarten Gemeinden schön zu präsentieren. Die Teilnehmer bilden ein Viertel der Bevölkerung und werden vom 30. Mai bis 3. Juni das Stadtbild prägen. Die Atmosphäre wird einmalig sein.“

Nicht zuletzt, weil während der Turnfest-Tage 12 298 Teilnehmer aus 671 Vereinen in Weinheim, Großsachsen, Hemsbach, Birkenau und Viernheim zu Gast sein werden. 7300 Gäste sollen in 18 Schulen beziehungsweise Sporthallen übernachten, was über 1800 Helfer bedingt. Beim Pressegespräch im Weinheimer Rathaus waren neben Vertretern des BTB und der Stadt auch die Bürgermeister aus Hemsbach und Hirschberg, Jürgen Kirchner und Manuel Just zu Gast. Dass sie mit im Boot sitzen, macht beide froh. „Dass unterstreicht die gute interkommunale Zusammenarbeit an der gesamten Bergstraße. Das Turnfest zeigt gelebte Verantwortung in den Vereinen und ist eine hervorragende Symbiose aus Leistungs- und Breitensport“, sagte Just. In der Sachsenhalle finden Turnwettkämpfe statt. In der Hans-Michel-Halle in Hemsbach werden der Vereinsteam-Wettkampf und das Trampolinturnen ausgetragen und in der Birkenauer Langenberghalle kommt es zu zwei der vielen Höhepunkte: der Turnfestgala und der Soiree „Show – Gymnastik – Tanz“.

Eigene Buslinie

Um die meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisenden Teilnehmer zwischen dem Turnfestzentrum rund ums Sepp-Herberger-Stadion in Weinheim und den vielen Veranstaltungsorten sowie der Innenstadt mobil zu machen, wird es eigens eine Turnfest-Buslinie geben. „Der Punk geht am Turnfestzentrum rund ums Stadion ab, doch auch in der Innenstadt wird es jede Menge Angebote geben, die zum spontanen Mitmachen einladen. Am Turnfest kommt keiner vorbei“, sagte Gerhard Mengesdorf.