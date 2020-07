Großer Umbruch bei den Mad Dogs

Mannheim.Am 17. Oktober soll die Saison der Frauen-Eishockey-Bundesliga starten. Mit dabei sind dann auch die Mad Dogs Mannheim, bei denen die Planungen auf Hochtouren laufen. Torhüterin Lilli Werner hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Bundesliga zurückgezogen, ihr Abschied zum Saisonende stand bereits ebenso fest wie der Abgang von Fenja Raschke. Die 28-Jährige, deren jüngere Schwester Fine weiterhin dem Kader der Schwarz-Gelben angehört, übernimmt bei den Grizzlys Wolfsburg einen Trainerposten bei der U 9.

„Theresa Knutson hätten wir gerne bei uns behalten, aber sie hat ebenso wie Lisa Campeau in ihrer Heimat ein Berufsangebot angenommen“, berichtet Teamleiter Dirk Clauberg. Topscorerin Knutson ist bereits in die USA und Stürmerkollegin Campeau nach Kanada zurückgekehrt. „Beide haben sehr gut zu uns gepasst, wir werden sie vermissen“, sagt Clauberg, dem trotz der Abgänge nicht bange ist. „Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es ist uns gelungen, für beide adäquaten Ersatz aus Übersee zu verpflichten“, hält sich der Teamleiter noch weitgehend bedeckt: „Was ich schon sagen kann, ist, dass wir bereits sieben Neuzugänge für uns gewinnen konnten.“

Pfeifer kommt

Sicher ist, dass Tatjana Pfeifer vom Krefelder EV nach Mannheim kommen wird. „Sie hat zuletzt in der männlichen U 17 und zum Teil auch in der U 20 das Tor gehütet hat“, freut sich Clauberg, dass sich die 19-Jährige, die auch schon für die deutschen U-18-Juniorinnen bei der B-WM 2019 in Österreich im Kasten stand, für die Mad Dogs entschieden hat. Sie wird in Mannheim die Nummer 36 tragen und mit Michelle Teucke das Torhütergespann bilden.

Zu den weiteren Abgängen vor der neuen Saison zählen die Deutsch-Amerikanerin Priscilla Ziefle (geht in den USA ans College), Jasmin Fuchs (Karriereende), Lena Gratzl (Ziel unbekannt) und Anabella Sterzik (wechselt wohl zu einem Bundesligakonkurrenten).

Auch in Sachen Sponsoring ist man bei den Schwarz-Gelben im Vorfeld der neuen Runde fleißig. „Wir haben Partner an unserer Seite, die uns gerade auch in Zeiten der Corona-Krise weiter unterstützen wollen, dennoch wollen wir natürlich auch weitere Förderer für uns begeistern“, hofft Clauberg auf eine noch breitere Unterstützung, um das Fraueneishockey in Mannheim weiter voranzubringen.

