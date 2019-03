Großes Vertrauen trotz Mini-Krise

Mannheim.„Die Mannschaft lebt noch“, sagt Ralf Eckl. Der Trainer des Fußball-Kreisligisten SC Rot-Weiß Rheinau musste nach der Winterpause zwei herbe Niederlagen verdauen. Erst gingen die Rot-Weißen in Gartenstadt (1:4) unter, dann setzte es eine 0:3-Niederlage gegen Viernheim. „Wir haben in beiden Partien unseren Offensivdrang gezeigt, hatten viele Torabschlüsse. Belohnt haben wir uns aber nicht. Wir bekommen zudem zu viele Gegentore, daher stimmen die Ergebnisse einfach nicht.“ Zur Abschlussschwäche gesellt sich beim SC noch ein weiteres Problem: Der Kader ist momentan extrem dünn bestückt. „Wir hatten in der Winterpause zwei Abgänge, haben die qualitativ gleichwertig ersetzt, ausgerechnet diese beiden Neuzugänge haben sich aber verletzt und stehen uns nicht zur Verfügung. Dazu haben wir ohnehin eine lange Verletztenliste“, erklärt der Coach.

Trotz der akuten Schwächephase: Rheinau hat nach wie vor Sichtkontakt zu den Aufstiegsplätzen, lediglich fünf Zähler fehlen auf den Zweiten TSG Lützelsachsen. „Wir trauen uns nach wie vor den Sprung nach oben zu und versuchen, die Runde bestmöglich abzuschließen. Dennoch muss jetzt schon gesagt werden: Die Entwicklung des Teams ist insgesamt sehr positiv“, freut sich Eckl, der die Rheinauer in der Vorsaison in der Abstiegszone übernahm und das Team im Schnelltempo zurück in die Ligaspitze führte.

Die erfolgreiche Arbeit des Trainers führte auch zu dessen Vertragsverlängerung in der Winterpause. Eckl wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Rheinauer stehen. „Wir sind mit Topleuten aufgestellt. Zudem wollen wir in der nächsten Saison den Kader punktuell verstärken, das Gesicht der Mannschaft etwas verändern. Es wird jetzt keine Flut an Neuverpflichtungen folgen, dennoch wollen wir charakterlich und qualitativ etwas verändern“, hat Eckl einen klaren Plan.

Der Fokus liegt aber auf dem kommenden Gegner. Am Sonntag reist die Eckl-Elf zum Tabellenvorletzten aus Ketsch. „Wir haben nach wie vor großes Vertrauen in die Mannschaft. In unserer Situation kann ich aber nicht von einem sicheren Dreier sprechen, auch in Ketsch müssen wir erstmal alles auf den Platz bringen“, blickt Eckl auf die kommende Aufgabe und wirkt trotz der vergangenen Niederlagen entspannt: „Ich spüre ja, dass die Jungs unbedingt wollen. Und solange wir auf dem Platz leben, mache ich mir keine Gedanken. Der Erfolg kommt dann zwangsläufig zurück.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019