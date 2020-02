Großsachsen holt Moritz Brestrich

Großsachsen.Handball-Drittligist TVG Großsachsen hat sich für die nächste Saison die Dienste von Moritz Brestrich gesichert. Der Kreisläufer wechselt vom Oberligisten HSG Worms an die Bergstraße. „Wir sind froh, diesen so jungen und talentierten Spieler bekommen zu haben. Er erinnert ein wenig an Philipp Ulrich in jungen Jahren. Wenn er körperlich noch etwas zulegt sowie im Training und in der Vorbereitung Gas gibt, wird er sich mit Sicherheit seine Spielanteile für die nächste Saison sichern“, sagt Thomas Zahn, Sportlicher Leiter der Germanen.

Der 21-jährige Brestrich kennt sich in der Region bestens aus, in der Jugend spielte er für die JSG Leutershausen/Heddesheim. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020