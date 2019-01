Großsachsen ohne Chance

Erlangen.Die Fahrt nach Franken hat sich für den TVG Großsachsen nicht gelohnt. Sieht man von den ersten zehn Minuten ab, war der Bergsträßer Handball-Drittligist beim 26:35 (13:19) in Erlangen chancenlos. „Wir waren in allen Belangen unterlegen. Bis auf Johannes Kadel waren wir im Abschluss zu schwach. So kann man hier nicht gewinnen“, sagte TVG-Trainer Stefan Pohl.

Nur bis zum 5:5 (10.) war die Partie offen. Danach setzte sich mehr und mehr der HC durch. Über 9:5 (14.) kam Erlangen zum 19:13-Halbzeitstand.

Beim 31:21 (48.) betrug der Rückstand erstmals zehn Tore. „Erlangen war einfach dynamischer und schneller im Umschalten von Abwehr auf Angriff. Unsere Abwehr stand nicht wie gewohnt und da wir vorne viele Fehler gemacht haben, haben wir viele Gegenstoß-Tore kassiert. Das war leider ein gebrauchter Tag“, fasste Coach Pohl die enttäuschende Begegnung zusammen.

TVG: Sitter, Boudgoust; J. Gunst, Fath, Triebskorn (4/1), Schulz (2), Spilger (1),P. Gunst, Kadel (4), Unger (3), Straub (2), Reisig (5), Buschsieper (5/5), Hildebrandt. hm/red

Montag, 28.01.2019