Großsachsen unter Druck

Großsachen.Handball-Drittligist TV Germania Großsachsen steht am Samstag (20 Uhr) im Heimspiel gegen die HSG Hanau vor einer schweren Aufgabe. Der Tabellendritte reist mit viel Selbstvertrauen an die Bergstraße. „Durch die zuletzt schwachen Auswärts-Auftritte bringen wir uns immer wieder selbst in Zugzwang. Anstatt uns abzusetzen, rutschen wir stets in die Nähe der Abstiegszone. So stehen wir vor einem Heimspiel wieder einmal unter Druck. Aber wir haben zuletzt mehrfach gezeigt, dass wir damit umgehen können. Klar ist, dass mit Hanau eine starke Mannschaft zu uns kommt. Wenn wir gewinnen wollen, muss alles passen“, sagt TVG Trainer Stefan Pohl. wn/ü