Großsachsen zeigt Moral

Großsachsen.Der TVG Großsachsen hat im Abstiegskampf der 3. Handball-Liga einen ganz wichtigen Sieg eingefahren, seine Fans aber lange auf die Folter gespannt. Gegen den TV Gelnhausen gewann die Mannschaft von Trainer Stefan Pohl mit 33:31 (13:16).

Die Germanen verschliefen den Start. In der Abwehr waren sie immer einen Schritt zu spät, im Angriff vergaben sie beste Chancen. Nach elf Minuten stand es 2:7, eine Auszeit von Pohl war da schon wirkungslos verpufft. Besser wurde es in der Folge nicht. Den Zuschauern schwante Böses, Großsachsen wirkte zu diesem Zeitpunkt leblos. Nach dem 5:10 (16.), traf Philip Ullrich mit einem Doppelschlag, Patrick Buschsieper verkürzte auf 8:10 (18.). Gelnhausen konterte aber zum 8:12 (19.) und erstickte erst einmal die Hoffnung auf eine Aufholjagd. Kapitän Jonas Gunst sorgte mit seinen Aktionen dafür, dass der Rückstand nicht größer wurde und es mit einem 13:16 in die Halbzeitpause ging.

Spilger behält die Nerven

Aus der Kabine kam der TVG wie verwandelt. Angetrieben von Jan Triebskorn startete er eine Aufholjagd. Beim 22:21 (42.) durch ein Siebenmetertor von Dymal Kernaja schien die Partie gedreht. Doch Gelnhausen gab sich nicht geschlagen und konterte mit drei Treffern in Folge. Die „Saasemer“ glaubten aber an ihre Chance, und in der Schlussphase schlug die Stunde von Simon Spilger. Der Rechtsaußen traf immer dann, wenn es darauf ankam, und bewies große Nervenstärke. Am Ende stand ein verdienter 33:31 (13:16)-Sieg.

TVG: Sitter, Boudgoust – Kernaja (4/2), Triebskorn (7), Schulz (6), Spilger (4), P. Gunst, J. Gunst (1), Unger, Straub, Reisig (2), Buschsieper (2), Hildebrandt (2), Ulrich (4). hm/ü

