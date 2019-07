Grün-Weiss mit Derby-Vorfreude

Mannheim.Auf das ganz große Tennis-Spektakel müssen die Zuschauer des Derbys zwischen dem TK Grün-Weiss Mannheim und dem TC Weinheim 1902 in diesem Jahr verzichten. Im vergangenen Jahr platzte beim Sieg von Dominic Thiem gegen John Milman der Centre Court aus allen Nähten. Die beiden Topspieler werden in diesem Derby, das am Sonntag um 11 Uhr am Feudenheimer Neckarplatt beginnt, keine Rolle spielen. Auf die Vorfreude und den Zuschauerzuspruch hat das allerdings keine Auswirkungen. „Wir freuen uns riesig aufs Derby und erwarten viele Zuschauer“, fiebert Teamchef Marzenell dem Bundesligaduell entgegen.

Hatten im letzten Jahr noch die Mannheimer mit einem deutlichen 5:1-Sieg die Nase vorn, ist der Ausgang in diesem Jahr deutlich schwerer vorherzusagen. „Wir erwarten enge Matches und einen sehr schweren Gegner auf Augenhöhe“, warnt Marzenell vor „einer unberechenbaren Mannschaft mit konstant guter Aufstellung“ aus Weinheim. Dazu gehören bei den Bergsträßern der junge Norweger Caspar Ruud (ATP-Weltrangliste Nr. 65), Andrea Arnaboldi und Sadio Doumbia, hinter denen jedoch noch Fragezeichen stehen. Sicher mit dabei sind, wie im Vorjahr, Luca Vanni und Frank Wintermantel.

Dagegen stellt der Meister mit dem Argentinier Manuel Pena Lopez einen Neuzugang. Der 21-jährige Argentinier, der bereits Ende Mai für gut drei Wochen in Mannheim trainierte und zwei ITF-Future-Turniere in der Region gewann, wird gegen Weinheim sein Debüt feiern. „Manuel ist ein guter, zäher Sandplatzspieler und wird diese Saison noch drei, vier Mal für uns spielen“, freut sich Marzenell über die Verstärkung. Darüber hinaus zählt der Teamchef auf Neuzugang Jeremy Jahn, der versuchen wird, seinen ersten Sieg für die Mannheimer einzufahren und wie gewohnt auf Dauerbrenner Andreas Beck. Dazu hofft Marzenell noch auf einen Spieler für die Position eins. „Ich bin zuversichtlich, dass entweder Pedro Martinez oder Tobias Kamke kommt“, gibt Marzenell Auskunft über die beiden Spieler, die sich für das Qualifikationsturnier am Hamburger Rothenbaum angemeldet haben.

Delbonis fehlt weiterhin

Fehlen wird Federico Delbonis, der nach seinem Turniersieg in Perugia gleich den nächsten Erfolg auf der Tour anstrebt. Am Samstag steht der Argentinier im Halbfinale in Bastad/Schweden und kommt erst in der nächsten Woche für einen Einsatz in Frage. Weiterhin keine Option für die Spitzenposition sind die verletzten Maximilian Marterer und Radu Albot, die für einen erfolgreichen Saisonverlauf enorm wichtig wären. Der bisher makellose Saisonstart mit drei Siegen war aufgrund der vielen Ausfälle nicht zu erwarten und stand teilweise auf sehr wackligen Beinen.

„Wir hatten bisher das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Es kann auch sein, dass Weinheim am Sonntag als Sieger vom Platz geht“, ist Marzenell verhalten optimistisch, die Serie weiter auszubauen. jab

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019