Grün-Weiss trauert um Präsident Kiethe

Mannheim.Der Tennisklub Grün-Weiss trauert um seinen Vorsitzenden Kurt Kiethe. Der Präsident, der seit zweieinhalb Jahren im Amt war, starb am vergangenen Sonntag nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren. Grün-Weiss-Clubmanager Hans Engert sprach gegenüber unserer Zeitung von einem „unglaublichen Verlust“.

Kurt Kiethe war fast sein ganzes Leben eng mit dem Tennissport verbunden und auch Mitglied des Aufstiegsteams von 1974 mit Hans Engert, Wolfgang Köster, Lothar Pawlik, Bernd Reinholz und Peter Winter. Mit seinem gewonnen Einzel hatte er damals entscheidenden Anteil am Erfolg. In dem Jahr stiegen die Mannheimer erstmals in die 1. Tennisbundesliga auf. lex (Bild: Engert)

