Guimaraes hat einen Lauf

Mannheim.Bruno Guimaraes ist wieder zurück auf seiner Lieblingsposition und trifft prompt nach Belieben. Der Portugiese im Team von DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen markierte beim 4:0-Sieg gegen Pfingstberg einen Dreierpack und hielt damit die Hoffnungen auf den Aufstieg am Leben.

„Klar bin ich zufrieden mit drei Treffern in einer Partie. Es hätten aber definitiv noch mehr Tore fallen können, unsere Chancenauswertung war nicht unbedingt spitzenmäßig“, gesteht der Torjäger, der in dieser Saison mittlerweile achtmal in gegnerische Gehäuse traf.

So richtig kommt Guimaraes’ Torriecher erst seit der Winterpause zur Geltung. DJK-Toptorjäger Steven Kuhnhold verletzte sich und fällt lange aus, der Portugiese rückte für ihn in den Sturm. „Ich habe die Hinrunde im Mittelfeld gespielt, auch da fühle ich mich wohl. Die Stürmerposition habe ich aber gelernt, damit bin ich aufgewachsen und liebe natürlich Torerfolge“, freut sich der 27-Jährige über seinen Positionswechsel. Er hofft aber auch eine schnelle Rückkehr von Kuhnhold: „Steven ist ein genialer Spieler mit enorm viel Erfahrung. Wir brauchen ihn im Team. Wenn er wieder da ist, rücke ich selbstverständlich zurück ins Mittelfeld.“

Traum vom Aufstieg lebt

Der klare Sieg gegen Pfingstberg war für die Mannschaft von Guimaraes ein echter Brustlöser. Zuvor rutschte Edingen in der Kreisklasse A I immer weiter ab, verlor die Aufstiegsplätze aus den Augen. Ein mageres 2:2 gegen Altlußheim, zuvor die bittere 0:4-Klatsche gegen Spitzenreiter TSV Neckarau – der Abstand auf Platz zwei beträgt mittlerweile vier Punkte. „Vor allem die Niederlage gegen Neckarau war sehr enttäuschend für uns alle. Wir wollten angreifen, ein Zeichen gegen den Tabellenführer setzen, das hat aber alles andere als gut funktioniert“, wirkt der Portugiese auch Wochen nach der Niederlage noch betrübt. Er gibt den Glauben an den Aufstieg aber nicht auf: „Wir können es immer noch schaffen. Dürfen uns jetzt aber keine Ausrutscher mehr erlauben und hoffen natürlich, dass die beiden an der Spitze noch straucheln. Das wird ein harter Weg für uns, aber er ist möglich.“

Mit sechs Jahren zog seine Familie aus der portugiesischen Hafenstadt Porto nach Deutschland, Guimaraes begann sofort mit dem Fußball. „Mein ganzes Leben habe ich schon mit diesem Sport zu tun, er begleitet mich seit meiner Kindheit“, erzählt Guimaraes stolz, der entweder selbst gegen die Kugel tritt oder seinem Heimatverein FC Porto die Daumen drückt.

Seit 2018 in Edingen

Sein erster Verein in der Region: Phönix Mannheim. Es folgten Stationen beim SSV Vogelstang, SC Rot-Weiß Rheinau und DJK Sandhofen. In der vergangenen Saison ging der Goalgetter für Enosis Mannheim auf Torejagd, stieg mit dem Team in die Kreisliga auf: „Es gab aber Unstimmigkeiten zwischen dem Verein und mir, da passierten viele blöde Dinge“, erklärt der Portugiese, der auf den Aufstieg verzichtete und ein weiteres Jahr in der Kreisklasse spielt.

In Edingen hat der Stürmer ein neues Zuhause gefunden – auch dank Trainer Marco Rocca: „Ich habe Marco schon vor vielen Jahren kennengelernt. Wir hatten immer wieder Kontakt, in der letzten Sommerpause hat es für uns beide dann einfach gut gepasst“, erklärt der 27-Jährige, der mit seinem neuen Verein noch viel vor hat: „Ich habe hier schon für die kommende Saison zugesagt und fühle mich rundum wohl. Mittlerweile zähle ich in der Mannschaft zu den Älteren, will spätestens in der kommenden Saison eine Führungsrolle auf dem Platz übernehmen und natürlich früher oder später hoch in die Kreisliga.“

Der nächste Stolperstein wartet aber schon am Sonntag, dann muss Guimaraes mit seinem Team beim Tabellenfünften SV Rohrhof ran.

