MANNHEIM.Der FC Türkspor Mannheim hat eine ganz starke Hinrunde in der Fußball-Landesliga hinter sich. „Wir wollen nun die erste Saisonhälfte bestätigen“, haben sich Coach Feytullah Genc und seine Mannschaft für die Zeit bis Anfang Juni ein klares Ziel gesetzt. Türkspor empfängt nach der Winterpause am Sonntag, 15 Uhr, den VfL Kurpfalz Neckarau zum Mannheimer Derby. Gute Erinnerungen an das Hinspiel haben Genc und Co. aber nicht. Damals ging der Tabellensechste in Neckarau mit 1:7 unter. „Das ist jetzt aber ein ganz anderes Spiel“, glaubt FC-Trainer Genc.

Trainingslager in Antalya

Neckarau auf dünnem Eis Der FC Türkspor Mannheim steht mit 23 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang der Fußball-Landesliga. Der VfL Kurpfalz Neckarau ist nur Viertletzter. Als Zwölfter mit elf Zählern hat das Team von Coach Richard Weber nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Oguzhan Yildirim ist mit sieben Treffern Torjäger des FC Türkspor. Egzon Abdullahu war mit fünf Treffern in der Hinrunde der beste Torschütze des VfL Kurpfalz.

Der FC Türkspor absolvierte in der Winterpause ein Trainingslager in der Türkei. Insgesamt 80 Mitglieder – Offizielle, Spieler der Ersten, der Reserve und aus der Privatmannschaft – flogen mit nach Antalya. „Wir hatten danach ein paar angeschlagene Spieler, aber das war eine tolle Sache“, sagt Genc, der zweimal am Tag trainieren ließ. Für die erste Partie im neuen Fußball-Jahr scheint der FCT also gut gerüstet. „Alle Mann aus der vergangenen Saison sind geblieben. Mit Ozan Kolcak von Eintracht Waldmichelbach ist zudem noch ein Akteur dazugekommen, den wir gut gebrauchen können“, sagt der Trainer. Allerdings ist Kolcak wegen einer Sperre erst in 14 Tagen spielberechtigt.

Das 1:7 in Neckarau aus der Hinrunde ist kein Thema mehr. „Wir wollen Neckarau einfach schlagen. Der VfL Kurpfalz ist sicherlich viel stärker als es der Tabellenstand aussagt. Unser Ziel ist es allerdings, immer drei Punkte zu holen – egal gegen wen“, macht Genc klar. „Dieses Derby zu Beginn kommt uns gerade recht. Da müssen wir gleich wieder 100 Prozent geben.“