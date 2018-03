Gute Gastgeber wider Willen

Anzeige

Besser lief es bei Team CCM I um Skip Jürgen Beck, das nach den vier Vorrundenspielen Dritter war und in der Finalrunde um die Plätze drei bis zehn auf die eigene Konkurrenz CCM III um die Skip Jens Eger/Max Kattemann (5./4/17) traf. Zwar lagen Beck, Irene Beck, Andreas Saile und Simone Ackermann im ersten End 0:2 hinten, doch schon im zweiten End schrieben sie drei Steine gut und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich auf 11:2 aus. Platz drei war gerettet, der CCM III wurde Siebter.

Bestens lief es auch beim dritten CCM-Quartett mit Skip Kühlwein, das unter dem Namen ICS-Mas antrat, an Position sechs in die Endrunde startete, aber noch gute Chancen hatte, sich zu verbessern. Der Ehrgeiz jedenfalls war da.

„Wir ließen nichts anbrennen und führten gegen Baden Hills bald mit 6:2“, schilderte Kühlwein eine spannende Auseinandersetzung, denn die Gegner aus Mittelbaden glichen zum 6:6 aus.„Aber in den letzten beiden Ends spielten wir sensationelle Steine, legten ein 7:6 vor und konnten im letzten End drei Steine ‚stehlen‘“, freute er sich über den Sieg, ohne den Vorteil des letzten Steins gehabt zu haben. Dank des 10:6-Erfolgs rückte die Crew am Ende noch auf Platz vier vor.

Ende des Wettbewerbs absehbar

Doch so gut das Turnier lief und so wohl sich die zehn Teams im Eissportzentrum Herzogenried auch fühlten – das Ende der traditionsreichen Herb-Lackhoff-Trophy ist absehbar. „Der Wettbewerb liegt auf der Intensivstation. Der Trend geht in Richtung große Städte mit attraktiven Hallen und perfektem Eis“, beschreibt Kühlwein eine auch international erkennbare Situation. „Wir hatten immer rund 20 Teams am Start. Zehn sind zwar für die Organisation komfortabel, aber zu wenig, um das Turnier zu finanzieren. Und es ist eine Frage des Aufwandes.

Lohnen sich 18 Stunden Eis-Aufbereitung für letztendlich zehn Nutzungsstunden?“ Gleichwohl wird 2019 die 25. Trophy noch einmal stattfinden. „Das Jubiläum wollen wir auf jeden Fall feiern. Zumal uns Jens Niebur in seiner Siegerrede dazu angespornt hat.“

