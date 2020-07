Gute Umsätze und starker Sport

1. Rennen: 1. Lagune/Jozef Bojko; 2. When Comes Here / Anna van den Troost; 3. Candy Sweet / Fabian Weißmeier.

2. Rennen: 1. Ensign Ewart/Bojko; 2. Medaillon/Sibylle Vogt; 3. Karena/Eva-Maria Geisler.

3. Rennen: 1. Asifa/Marco Casamento; 2. Schnucki/Lukas Delozier; 3. Kashani/Concetto Santangelo.

4. Rennen: 1. Fair Hurricane/Bojko; 2. Tikthebox/v.d. Troost; 3. Kingdom of Heaven/Clemante Lecoeuvre.

5. Rennen: 1. Rock of Cashel/Tommaso Scardino; 2. Polarstern/Delozier; 3. San Diego/Vogt.

6. Rennen: 1. Ajmany/Delozier; 2. Arromanches/Lecoeuvre 3. Smentana/Scardino.

7. Rennen: 1. Furous/Weißmeier; 2. Mr Gent/v.d. Troost; 3. Dawn Prayer/Vogt. sd