„Habe ein Team mit viel Qualität“

MANNHEIM.Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim muss am Samstag, 16 Uhr, beim FC Espanol Karlsruhe antreten. Bei den Rasenspielen wird dann Manuel Wengert sein Cheftrainer-Debüt geben. Der Tabellenzweite, der zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter Germania Friedrichstal liegt, ist beim Tabellenvorletzten Espanol Karlsruhe klarer Favorit.

Der VfR muss am Samstag auf Verteidiger Steffen Kochendörfer, Mittelfeldspieler Christopher Hiller (beide muskuläre Verletzungen) sowie Stürmer Norman Refior (Sprunggelenk) verzichten. Defensivmann Max Denefleh ist dagegen unter der Woche ins Training zurückgekehrt. In der Vorrunde feierten die Mannheimer mit einem 7:0-Kantersieg. Doch Wengert sagt: „Karlsruhe ist kein einfacher Gegner. Die haben sich in den vergangenen Wochen stabilisiert. Sie spielen zu Hause auf einem nicht so guten Rasenplatz und kämpfen ums Überleben. Wir werden wohl hart dagegenhalten müssen.“ Wengert betont weiter: „Wir haben in den vergangenen zehn Tagen gut trainiert. Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die ganz viel Qualität hat.“

Für den neuen Coach war es eine schwierige Situation, als Hakan Atik kein VfR-Trainer mehr war und die Mannheimer anfragten. „Während der Saison zu einem Ligakonkurrenten zu wechseln, ist natürlich nicht einfach. Zumal ich mich ja auch noch bei der SG Heidelberg-Kirchheim richtig wohlgefühlt habe. Aber so eine Chance musste ich einfach nutzen. Und ich bin deshalb der SG Kirchheim auch sehr dankbar, dass sie mir den Wechsel ermöglicht hat“, betont Wengert.