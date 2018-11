Hagen stoppt Heidelberg

Heidelberg.Der Siegeszug der MLP Academics in der Basketball-ProA-Liga hat ein jähes Ende gefunden. Nach zuvor drei Erfolgen in Serie verloren die Heidelberger am Sonntagabend mit 72:78 (41:40) beim Kellerkind Phönix Hagen. Dabei lagen die Schützlinge von Trainer Frenki Ignjatovic zwei Minuten vor Schluss noch mit 72:68 in Führung.

Wie beim 75:64 (36:35)-Heimsieg am Freitag gegen Schalke 04 verschlief Heidelberg auch gestern das erste Viertel. Nach den ersten zehn Minuten lagen die Gäste mit 14:22 zurück. Die Academics fingen sich, vor allem die Offensive kam auf Touren und drehte das Spiel bis zur Pause. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Heidelberger die Führung nicht nur, sondern sie bauten sie bis auf sechs Punkte aus. Es sah gut aus für die Academics – bis Alex Herrera einen Dreier für Hagen zum 71:72 versenkte (39.). Davon erholte sich der Favorit nicht mehr.

Academics gegen Schalke: Würzner (13), Smith (15), Schmitt, Ely (17), Liyanage (2), Palm (7), Brunnenkant, Ney (5), Schöpe, Heyden (8), Aichele, Oppland (8).

Academics in Hagen: Heyden (20), Smith (10), Ely (10), Oppland (10), Palm (9), Würzner (7), Liyanage (4), Schmitt (2), Ney. cr

