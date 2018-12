Haie stürzen SG II in höchste Abstiegsnot

VIERNHEIM.Der Höhenflug der Sharks geht weiter: Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim haben vor eigenem Publikum das Derby gegen die SG Mannheim II mit 91:68 gewonnen und damit den sechsten Sieg in Folge eingefahren. In der Viernheimer Waldsporthalle dominierte das Team von Trainer Robin Zimmermann, der nach dem Erfolg betonte: „Wir haben wieder keine 70 Punkte zugelassen. Mannheim hat in keinem Viertel über 20 Punkte erzielen können. Unsere defensive Stabilität ist die Grundlage unserer Siegesserie.“

Bei der SG II gab es unterdessen betrübte Gesichter. Für das Team von Trainer Markus Mosig war es die dritte Niederlage in Serie und das neunte Negativerlebnis im elften Saisonspiel. Damit belegen die Mannheimer in der Tabelle nur den vorletzten Rang. Die SG II ist in höchster Abstiegsnot.

Die Sharks mussten auf Kapitän Sebastian Geister und Victor Habrich verzichten. Die beiden Center fielen verletzt aus. Die Mannheimer erwischten den besseren Start in das Derby und führten schnell mit 7:1. Doch BG-Spieler Patrick Dörr erzielte sechs Punkte in Folge und die Viernheimer glichen zum 7:7 aus (3.). Nachdem Lukas Kreutzer die Sharks mit einen Freiwurf zum 13:12 erstmals in Führung brachte, war der Knoten bei der Heimmannschaft geplatzt. Maurice Martin erzielte sechs Punkte in Serie und die BG ging in der Folge mit einer 24:19-Führung ins zweite Viertel. Dort wurde vor allem die Schwächen der Mannheimer in der Reboundarbeit sichtbar. Zur Pause lag die Basketballgemeinschaft mit 47:26 vorne.

Im dritten Viertel verlegte sich die BG auf Würfe aus der Distanz. Vier erfolgreiche Dreier gelangen den Viernheimern in diesem Spielabschnitt. Der SG II schwammen nun endgültig die Felle davon. Die Sharks setzten sich bis zur 27. Minute auf 68:46 entscheidend ab. Im Schlussviertel starteten die Mannheimer noch einmal eine Aufholjagd und verkürzten auf 54:68 (32.), doch mit einem 11:0-Lauf zog die BG wieder davon und gewann klar.

„Ein Schlüssel zum Sieg war auch, dass wir Binjam Tesfa völlig aus dem Spiel genommen haben“, sagte BG-Coach Zimmermann. Der SG-Flügel erzielte nur drei Punkte. Martin Volpert war mit 29 Zählern der erfolgreichste Mannheimer Werfer. Bei Viernheim/Weinheim glänzte Lukas Kreutzer mit 24 Punkten.

Niederlage für Ladenburg

Die LSV Ladenburg unterlag auswärts dem SSC Karlsruhe mit 64:75. Dabei waren die Römerstädter zur Halbzeit noch mit 38:36 vorne gelegen. In der zweiten Hälfte trafen die Ladenburger aber in der Offensive nicht mehr so gut. Maurice Schmitt avancierte mit 30 Punkten zum Topscorer der LSV, die in der Tabelle zur Halbzeitpause mit der Bilanz von 3:8 den neunten Rang belegt.

