Halbfinals des MHC live im Internet

Krefeld.Für die Teams des Mannheimer HC geht es am Samstag beim Final Four in Krefeld um den Einzug ins Endspiel um die Deutsche Feldhockey-Meisterschaft. Die MHC-Damen treffen um 13 Uhr im Halbfinale auf den Düsseldorfer HC, während die MHC-Herren um 18 Uhr gegen Rot-Weiss Köln antreten.

Das erste Damenhalbfinale bestreiten um 11 Uhr der UHC Hamburg und der Club an der Alster Hamburg. Bei den Herren stehen sich im ersten Halbfinale (15.30 Uhr) Uhlenhorst Mülheim und der UHC Hamburg gegenüber. Die Endspiele finden am Sonntag (Damen, 12 Uhr, Herren, 15 Uhr) statt. Alle Spiele werden im Internet auf www.television-sport.de live übertragen. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.05.2019