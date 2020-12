Hallen-Silber spornt weiter an

Ludwigshafen.Für ihren ersten Start bei den deutschen Meisterschaften der Tennis-Damen benötigte Nastasja Schunk noch eine Wildcard für die Qualifikation. Bei ihrem zweiten DM-Auftritt erreichte sie als Qualifikantin die Hauptrunde, bei ihrem dritten war die 17-Jährige nun schon an Rang zehn gesetzt und beendete vor kurzem die Hallen-Titelkämpfe in Biberach mit der Silbermedaille. „Es war zwar nicht die absolute Top-Besetzung, aber ich musste gut spielen, um so weit zukommen, denn die Auslosung war nicht ganz einfach“, ist Schunk mit dem Verlauf des Turniers, in dem sie als „Gesetzte“ erst in der zweiten Runde einsteigen musste „sehr zufrieden. Im ersten Match hatte ich Startprobleme, dann lief alles glatt“, scheiterte sie erst im Finale an der Hamburgerin Noha Akujune.

Die Platzierungen in der deutschen Rangliste von 100 (2018) über 50 (2019) auf 35 (2020) bestätigt den stetigen Aufwärtstrend der Ludwigshafenerin, die bis Ende 2019 für die MTG Blau-Weiß Mannheim aufschlug und deren Damenteam 2018 in die 2. Bundesliga führte. Und obwohl die Corona-Pandemie einen gehörigen Strich durch die Saisonplanung machte, gab Schunk 2020 auch noch ihr Debüt in der Weltrangliste. „Ich habe im Sommer bei WRL-Turnieren in Holland und in Slowenien jeweils das Halbfinale erreicht und bin jetzt auf Platz 936.“

Corona hat zudem für einen weiteren Neuanfang gesorgt. Denn eigentlich hatte Nastasja Schunk nach der Mittleren Reife im Sommer 2019 der Schule zunächst Lebewohl gesagt, um sich vorerst für ein Jahr ganz dem Tennis zu widmen. Schon 2018 war sie deswegen vom heimischen Altrip ins Internat des LLZ in Leimen gezogen. Doch dann meldete Ende 2019 die MTG ihr Damenteam ab, also wechselte Schunk zum TC BASF Ludwigshafen und musste wegen des anderen Landesverbandes das LLZ verlassen. „Ich fühle mich beim TC sehr wohl, die Bedingungen und die Trainingspartnerinnen sind sehr gut.“

Die Mutter als Fitness-Trainerin

Auf der Suche nach einem neuen Heimtrainer fragte sie bei Denis Gremelmayr an. Den dreimaligen DM-Meister mit Grün-Weiß Mannheim kannte sie schon von der MTG, außerdem hatte er zusammen mit Steffen Neutert 2019 auf dem Gelände des TC Ludwigshafen eine Tennis-Akademie gegründet.

„Ich suchte einen Coach, der auch die Turniere mit mir macht. Nach einer Woche Probetraining haben wir beide gemerkt, dass es passt.“ Doch als 2020 plötzlich eine Vielzahl von Turnieren gestrichen wurde und sie einige Wochen ausschließlich auf Home-Training reduziert war, entschloss sie sich in Absprache mit ihren Eltern, sich auch schulisch weiterzubilden.

„Ich mache jetzt das Abitur an der ILS-Fernschule in Hamburg. Es ist ganz gut, auch etwas für den Kopf zu tun. Die meisten Fächer machen mir sogar Spaß, vor allem Mathe und Englisch.“ Mit Deutsch und Geschichte hat sie es nicht so – zum Leidwesen ihres Vaters, der an einem Ludwigshafener Gymnasium eben diese Fächer unterrichtet. „Er findet das nicht so lustig und treibt mich immer an. Ich finde es aber gut, dass mich beide Eltern unterstützen.“ Ihrer Mutter Claudia Rödinger-Schunk, der langjährigen Chefin am Mannheimer Turn-Leistungszentrum und nunmehr Bundes-Nachwuchstrainerin, kam während des ersten Lockdowns eine weitere Rolle zu. „Ich hatte viel Zeit, um an meinem Tennis, aber auch an meiner Fitness zu arbeiten. Wenn dauernd Turniere sind, kommt die zu kurz. Spezielles Krafttraining mache ich ja ganz gerne, aber alles, was mit Laufen zu tun hat, ist nicht so mein Ding.“ Für den Aufbau der Kondition kam also ihre Mutter ins Spiel. „Anfangs musste sie mich sehr motivieren, aber als ich besser wurde, war es einfacher.“ Doch weil sie „das ganze Paket“ trainierte, spürt sie deutlich, dass sie in allen Bereichen Fortschritte gemacht hat.

Im Januar in Hamburg am Start

Konkrete Pläne für 2021 macht sie nicht. „Ich habe mir nichts Spezielles vorgenommen – außer, mein Spiel weiter zu verbessern. Dann kommen die Ergebnisse von allein.“ Nach einer Pause über Weihnachten will sie aber am 11. Januar bei einem WRL-Turnier in Hamburg an den Start. Mit den Ladies-Open in Altenkirchen/Westerwald hat sie im Sommer einen weiteren Wunsch-Wettkampf „Dort war es schon 2020 sehr schön. Ich habe mit dem Erreichen der Hauptrunde zum dritten Mal für die Weltrangliste gepunktet und bin danach erstmals gelistet worden.“

