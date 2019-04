Hammer holt DM-Gold

Frankfurt.Die Jubiläumsauflage der Deutschen Golf-Lochspielmeisterschaften endeten mit einem Erfolg für den GC Mannheim-Viernheim. Bei den zehnten Titelkämpfen in Folge, die im Matchplay-Format auf dem Kurs des Frankfurter GC ausgetragen wurden, sicherten sich Marc Hammer (GC Mannheim-Viernheim, Bild) und Chiara Horder (GC München Valley) die Titel.

Hammer hatte im Finale mit Brandon Dietzel vom GC Essen-Heidhausen einen hochmotivierten Gegner, der sich in der Rolle des Underdogs sichtlich wohl fühlte und auf dem Weg ins Finale immerhin auch Jannik de Bruyn klar ausgeschaltet hatte. Am Finaltag machte Hammer dem Essener die Tür aber nie wirklich auf und so stand am Ende ein 3&2-Sieg für den Schützling von Trainer Ted Long.

Über seinen insgesamt dritten Titel als Deutscher Meister war Hammer überglücklich: „Ich war in den letzten Jahren hier immer relativ nah dran, habe mich nun sehr gut gefühlt und es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin glücklich, dass ich es jetzt endlich mal nach Hause fahren konnte.“ Auf Bahn elf fiel im Finale die Vorentscheidung, denn Dietzel hatte sehr gut vorgelegt, aber Hammer hatte eine noch bessere Antwort und holte sich dieses Loch. red (Bild:Blümer)

