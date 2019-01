Handarbeit für Kunstgrün

Mannheim.Das MorgenMasters ist in der Mannheimer GBG Halle angekommen, gestern wurde in intensiver Handarbeit der Kunstrasen für die abschließenden drei Qualifikationsturniere und das große Finale am 20. Januar ausgerollt. Auch Heiko Erny, Bernd Greulich und Marcel Nägle (von links) packten mit an, damit die Hallenfußballer aus der Region beste Bedingungen vorfinden. Heute ab 10 Uhr startet das dritte Qualifikationsturnier in der Halle am Herzogenried, am Sonntag ertönt ebenfalls um 10 Uhr der erste Anpfiff beim vierten Quali-Wettbewerb. th (Bild: Nix)

