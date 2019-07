Hanfmann im Halbfinale

Ludwigshafen.Yannick Hanfmann vom Tennis-Bundesligisten TC Weinheim hat beim ATP-Challenger-Turnier in Ludwigshafen das Halbfinale erreicht. Der 27-Jährige gewann gegen den an Nummer vier gesetzten Schweden Elias Ymer mit 6:4, 6:4. In der Vorschlussrunde trifft Hanfmann nun auf Stefano Travaglia (Italien), der Bernabe Zapata Miralles 7:5, 7:6 schlug. Das zweite Semifinal-Duell bestreiten die Slowaken Filip Horansky und Alex Molcan.

Publikumsliebling Dustin Brown war auf der Anlage des BASF Tennisclubs bereits am Donnerstag im Achtelfinale gegen Zapata Miralles mit 3:6, 4:6 ausgeschieden.

Die Halbfinal-Partien werden am Samstag ab 13 Uhr ausgetragen, das Endspiel des mit 46 600 Euro dotierten Sandplatz-Turniers findet am Sonntag ab 15 Uhr statt. jb

