Hanfmann mit Auftaktsieg

Ludwigshafen.Yannick Hanfmann hat beim ATP-Challenger-Turnier in Ludwigshafen die zweite Runde erreicht. Der 27-jährige Bundesliga-Spieler des TC Weinheim schlug den an Nummer elf gesetzten Portugiesen Joao Domingues mit 6:3, 3:6, 6:1.

Nach dem verlorenen zweiten Durchgang, in dem Domingues den vierten Satzball bei eigenem Aufschlag verwandelte, drehte der Weltranglisten-212. im dritten Satz auf – und zog verdient in die nächste Runde ein. Das Endspiel des Sandplatzturniers findet am Sonntag (gegen 15 Uhr) statt. An diesem Tag bestreitet der TC Weinheim sein Heimspiel gegen BW Aachen, für das Hanfmann vorgesehen ist. jb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019