Hanning glaubt an Machtverschiebung

Berlin.Bob Hanning hält eine Veränderung der Machtverhältnisse in der Handball-Bundesliga durch die Corona-Krise für möglich. Die MT Melsungen habe weiter aufgestockt und werde wohl auf Dauer einer der Profiteure der Krise sein, prophezeite der Geschäftsführer der Füchse Berlin in einem Interview des „Tagesspiegel“ (Dienstag) und ergänzte: „Kiel ist wahrscheinlich kein Profiteur der Krise, ihnen wird das Geld aus den Zuschauereinnahmen sehr fehlen. Es wird also zu einer Verschiebung in der Liga kommen können.“

Die Füchse wollen dabei den Anschluss an die Top-Clubs schaffen. „Wir haben Stefan Kretzschmar in den Verein geholt, um die letzten 20 Prozent zu den Spitzenklubs zu schließen, um oben anzugreifen. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, dass ich irgendwann mal sagen kann, dass Stefan die großartigste und beste Verpflichtung war, die wir bei den Füchsen gemacht haben“, sagte Hanning mit Blick auf den ehemaligen Nationalspieler und jetzigen Sportvorstand des Berliner Bundesligisten. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020