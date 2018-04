Harmlose 08er schwer unter Druck

Anzeige

Mannheim.Der MFC 08 Lindenhof taumelt weiterhin Richtung Abstiegszone der Fußball-Kreisliga. Die Mannschaft des Trainerduos um Philipp Bimmler und Sascha Graßmann kassierte am vergangenen Spieltag die nächste herbe Niederlage. Mit 0:4 überrollte die TSG Lützelsachsen den Abstiegskandidaten auf heimischem Boden. „Nach der guten Leistung und dem Punktgewinn gegen Srbija tut uns diese Niederlage besonders weh“, meint ein enttäuschter Coach Bimmler, der mit seinem Team nach der Winterpause noch keinen Dreier feiern konnte. Mittlerweile wird die Situation für den „08er“ immer bedrohlicher.

So konnte sich der SC Rot-Weiß Rheinau nach zwei Siegen in Folge aus dem Tabellenkeller befreien, Lindenhof selbst steht nur noch zwei Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz. „Wir sind uns der Situation absolut bewusst und müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Dem Klassenerhalt muss in der Mannschaft und im Verein alles andere untergeordnet werden“, fordert Bimmler.

Ab Sonntag starten für die Lindenhöfer die entscheidenden Spiele, nach Turanspor warten dann schlagbare Mannschaften wie Weinheim, Abstiegskandidat Neulußheim und die „Rot-Weißen“ aus Rheinau. „Wir als Trainerteam fordern jetzt von unseren Jungs absolute Leidenschaft und die Bereitschaft, alles für den MFC zu geben“, macht Bimmler eine deutliche Ansage und blickt auf das bevorstehende Duell gegen Turanspor: „Das wird ein wichtiges Spiel für uns und die Chance, endlich wieder ein Sieg zu holen. Wir werden dem Gegner alles abverlangen und wollen natürlich auch versuchen, den Abstand auf Turanspor zu verkürzen“.