Harmlose Falken

Leutershausen.Handball-Drittligist SG Leutershausen hat in eigener Halle einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Gegen die Falken der MSG Groß-Bieberau/Modau gewannen die Roten Teufel mit 27:19 (14:9). SGL-Trainer Marc Nagel war über die klare Angelegenheit fast etwas überrascht: „Vor dem Spiel beim Kaffeetrinken dachte ich, es fehlen noch mindestens drei Spieler, so ruhig war es. Dafür sind sie dann aber mit einer ganz anderen Körpersprache aus der Kabine gekommen. Mit einem Ergebnis in dieser Höhe hatten wir nicht gerechnet.”

Tatsächlich waren es von Beginn an die Hausherren, die das Spiel bestimmten. Noch ehe Groß-Bieberau richtig in der Heinrich-Beck-Halle angekommen war, stand es 5:0. Beide Teams versuchten, das Tempo hochzuhalten. Dadurch stieg zwar die Fehlerquote, allerdings erlebten die 350 Zuschauer gegen Ende der ersten Halbzeit ein sehr unterhaltsames Spiel. Beim Stand von 14:9 ging’s in die Pause. Mit Beginn der zweiten Hälfte verlor die Partie etwas an Fahrt, über 17:13 und 21:14 ließ Leutershausen nichts mehr anbrennen. Bei der SGL verließ jetzt Alexander Hübe seinen Kasten und machte Platz für Jörn-Thore Döding, der bis zum Ende der Partie einige sehenswerte Paraden lieferte.

SGL: Hübe, Döding – F. Jäger (6), Rolka (7), Stippel (2), P. Jäger (3), Ruß (6), Gasser (1), Herbert, Pfattheicher (2), Kubitschek, Mantek. rkl/red