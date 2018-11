Harte Wahrheit

Ex-Weltmeister Tyson Fury feiert wieder Erfolge im Ring. © dpa

Hamburg.Der frühere Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury hatte während seiner zweijährigen Dopingsperre Suizidgedanken. „Ich habe jeden Tag an Selbstmord gedacht“, sagt der 30 Jahre alte Brite in der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe des „Stern“. Fury hatte nach seinem Sieg über Wladimir Klitschko im November 2015 an Depressionen gelitten. Durch die anschließende Sperre hatte der 2,06-Meter-Mann seine Titel der Verbände WBO, IBF und WBA verloren. Tyson hatte Kokain-Konsum zugegeben und war positiv auf die Einnahme des anabolen Steroids Nandrolon getestet worden.

Im Juni war Fury in den Ring zurückgekehrt. Nach Siegen über den in der Schweiz lebenden Albaner Sefer Seferi und den Deutsch-Italiener Francesco Pianeta soll der Ex-Champion am Samstag in Los Angeles gegen den Amerikaner Deontay Wilder um den WBC-Titel kämpfen. Im Gespräch mit dem „Stern“ äußert Tyson Fury sich auch zu seiner Erkrankung: „Wenn der stärkste Mann der Welt an Depressionen leidet, dann muss sich keiner mehr dafür schämen“, gibt er Betroffenen einen Ratschlag. dpa

