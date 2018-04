Harter Kampf für die SG

Anzeige

Deutliche Steigerung

In den letzten zehn Minuten steigerten sich die SG-Akteure aber in der Defensive deutlich. Und vorne gelangen den Mannheimern dann endlich auch wichtige Körbe. Letztlich drehte die SG noch die Partie und siegte am Ende mit 86:79 Punkten.

„So ein Sieg ist immer schön, auch wenn wir ohne Druck spielen konnten. Nun wollen wir am kommenden Samstag in unserem letzten Saisonspiel zu Hause in der Neckarstadthalle um 20 Uhr gegen BB Ulm feiern“, sagte Coach Peter Eberhardt nach dem Erfolg über die Wieblinger.

SG Mannheim: Kuhn (21), Maringer (20), Müller (15), Ingram (10), Klocek (10), Klimentow (6), Scheffels (2), Vaitiekus (2), Phillippi, Volpert. bol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.04.2018