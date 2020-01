Harter Kampf um die Spitze

Viernheim.Die Basketballer der BG Viernheim/Weinheim haben überraschend die Tabellenführung in der Oberliga Baden abgegeben. Das Team von Trainer Robin Zimmermann verlor beim Ligavierten TV Staufen mit 72:79 (40:41).

Nach dem ersten Viertel führte die BG noch mit 27:20. Doch Staufen spielte in der Folge eine ganz starke Defensive. Im zweiten Durchgang hielten die Sharks die Partie noch bis zur 30. Minute offen. Nach dem dritten Viertel führten die Südbadener mit 60:57 (30.) knapp, im Schlussviertel versenkte Staufen die wichtigen Würfe. Die BG Viernheim/Weinheim hatte in den letzten Minuten keine gute Trefferquote und musste so die vierte Saisonniederlage hinnehmen. Neuer Spitzenreiter ist die KuSG Leimen. Die BG, bei der Daniel Lohrke mit 26 Punkte bester Werfer war, empfängt am Sonntag, 12.30 Uhr, den USC Freiburg II.

Leichtes Spiel in Rastatt

Die SG Mannheim II kam zu einem 96:48 (44:26)-Kantersieg bei Schlusslicht TV Rastatt-Rheinau. Damit zog das Team wieder mit Leimen und Viernheim/Weinheim an der Spitze gleich. Es war ein Start-Ziel-Sieg der Mannheimer, bei denen Marcel Maringer 27 Punkte erzielte. Nach dem ersten Viertel führte die SG II mit 23:15 und baute den Vorsprung bis zur Pause auf 18 Zähler aus. Im dritten Viertel zogen die Mannheimer auf 72:38 (30.) davon. Am Sonntag empfangen die SG-Akteure in der GBG Halle um 17.30 Uhr den Viernheim-Bezwinger TV Staufen.

Die JBBL-Korbjäger der Rhein-Neckar Metropolitans kamen in der Relegationsrunde in Würzburg mit 56:102 (29:46) unter die Räder. In der Tabelle bleiben die U-16-Basketballer damit Vorletzter. bol

