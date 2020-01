Hartkopf kämpft um EM-Medaille

Mannheim.Das Jahr 2020 ist zwar noch jung, aber der erste Höhepunkte des Hockeyjahres steht dennoch schon ins Haus. Für Raphael Hartkopf vom Mannheimer HC geht es ab Freitag rund, wenn er als Teil eines deutschen Perspektivteams an der Hallenhockey-EM im Berliner Horst-Korber-Sportzentrum (17. bis 19. Januar) teilnimmt.

Das mit Routiniers ergänzte junge Team bekommt es in der Vorrundengruppe B mit Vizeeuropameister Belgien (Freitag, 13.45 Uhr), Tschechien (Freitag, 19.45 Uhr) und den Niederlanden (Samstag, 12.45 Uhr) zu tun. In der Gruppe A misst sich Titelverteidiger Österreich mit Russland, Polen und der Ukraine. Am Samstag (19.15 Uhr/20.45 Uhr) steigen die Halbfinals, am Sonntag das Spiel um Platz drei (13 Uhr) und das Finale (14.30 Uhr). Bei der Hallenhockey-EM 2018 in Belgien kam die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes auf Rang drei. Alle Partien werden im live im Internet auf www.eurohockeytv.org übertragen.

Während die einen in der Halle um den EM-Titel kämpfen, sind die anderen in Sachen Olympia 2020 unterwegs: Der erweiterte Olympiakader der DHB-Herren ist in Valencia eingetroffen, wo das Team von Bundestrainer Kais al Saadi sich nicht nur auf Tokio vorbereitet, sondern auch mit zwei Spielen gegen Gastgeber Spanien am 24. Januar (11 Uhr) und am 25. Januar (13 Uhr, jeweils live auf DAZN) in die zweite Saison der FIH Pro League startet.

Mit Torhüter Alexander Stadler und Paul-Philipp Kaufmann (TSV Mannheim Hockey) sowie Teo Hinrichs, Linus Müller und Justus Weigand (alle Mannheimer HC), setzt al Saadi für diese Maßnahme auf fünf Spieler aus der Quadratstadt. and

