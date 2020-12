Harzkugel bleibt im Schrank

Hirschberg.Es ist kein Ende in Sicht – zumindest wenn es um die Corona-Krise in Deutschland und der Welt geht. Seit Mittwoch befindet sich auch Baden-Württemberg im „harten Lockdown“, ab kommenden Montag soll eventuell ein Impfstoff zugelassen werden, Weihnachten und Silvester werden dieses Jahr ungewohnt anders. Und wie es im Januar weitergeht, ist noch unklar.

Klar ist indes jedoch, dass die Hirschberger Handballvereine TVG Großsachsen und SG Leutershausen den Trainingsbetrieb einstellen werden. Das gaben beide Vereine am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Die Entscheidung hätten beide Drittligisten in enger Absprache getroffen.

TVG: 13 Corona-Fälle wirken nach

„Das war keine Entscheidung, wo wir geschaut haben, was machen andere. Wir haben die Entscheidung für uns getroffen“, erklärt Mark Wetzel, Sportlicher Leiter der SG Leutershausen. Und sein Saasemer Pendant Tom Zahn ergänzt: „Unser Trainer Stefan Pohl und ich saßen vor dem Training zusammen und haben unter anderem über den Sinn und Unsinn des Trainingsbetriebs gesprochen. Wir sind übereingekommen, dass es im Lockdown keinen Sinn ergibt, zu trainieren.“

Bislang trainierten beide Teams in abgespeckter Form und mit Abstand. „Reguläres Training ist ohnehin nicht möglich. Wir hatten bislang den Spielern freigestellt, ob sie trainieren oder nicht, da einige auch aufgrund der beruflichen oder familiären Situation nicht kommen konnten“, erklärt Wetzel.

Beim TVG war die Lage zuletzt etwas kritischer, denn es gab insgesamt 13 Corona-Fälle im Team. „Es gibt ein paar Spieler, die es nicht hatten – und wir können weder kontrollieren noch die Kontakte nach außen verbieten. Jetzt mit 16 Mann zusammenzukommen, wäre absurd“, erklärt Zahn.

„Fair wäre, zu annullieren“

Beide Mannschaften wollen zudem sicherstellen, dass Spieler und Betreuer das Weihnachtsfest ohne einen weiteren Risikofaktor verbringen können. Aus sportlicher Sicht ist diese Entscheidung für beide Vereine sicher ein Nachteil, sollte die Saison irgendwann fortgesetzt werden, da manche Konkurrenten das Trainingspensum sogar nach oben geschraubt haben.

„Vor uns haben alle einen Vorteil, weil wir ja vier Wochen komplett in Quarantäne waren. Das ist Wettbewerbsverzerrung“, meint Zahn. Aber der Saasemer hat auch einen Vorschlag für den DHB: „Fair wäre, die Saison zu annullieren und im September, oder meinetwegen auch im August, neu zu beginnen.“ Dem schließt sich Wetzel an: „Mit vier Wochen Vorbereitung kann es kaum einen Neustart geben. tvg/sgl

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020