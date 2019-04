Haubenhofer löst EM-Ticket

Hanau.Medaillen hat es bei den deutschen Einzelmeisterschaften im Rope Skipping zwar keine gegeben, dafür überzeugten die Springerinnen der TSG Seckenheim aber mit fünf Top-Ten-Platzierungen und einer Qualifikation für die Europameisterschaften.

Maja Haubenhofer landete einen Coup, in den Speed-Disziplinen wird sie sich nun mit den Besten Europas messen. In der Overall-Wertung der AK III (12 – 14 Jahre) wurde sie 16., im Speed schaffte sie in 30 Sekunden 86 Durchschläge (4.), in drei Minuten 411 (6.). Beste Seckenheimerinnen im Mehrkampf der AK III waren Paula Skorzinski (9.) und Theresa Blum (11.). Deena Schulz erreichte in der AK II (15 – 17 Jahre) Platz zwölf, mit 75 Doppeldurchschlägen wurde sie im Double-Under-Cup Fünfte. In der AK I (18 +) erkämpfte sich Sabrina Wagner dank Speed-Bestleistungen Platz 16. Elfte in der AK III wurde Alena Beyer. sd

