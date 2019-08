Hebding mit gutem Hawaii-Formtest

Malterdingen.Beim Internationalen Breisgautriathlon in Malterdingen hat Marion Hebding vom Soprema Team TSV Mannheim überzeugt. Über die Mitteldistanz startete sie gut, positionierte sich mit einer sehr starken Schwimmleistung von Beginn an aussichtsreich. Kurzzeitig übernahm Hebding auf der anspruchsvollen Radstrecke die Führung. Sie musste sich letztlich aber der Schweizerin Desiree Gehrmann geschlagen geben, die auch 2018 den Gesamtsieg holte.

In der Zeit von 4:55:07 Stunden landete Hebding in der Gesamtwertung auf Rang drei, zudem sicherte sie sich den baden-württembergischen Meistertitel. Damit glückte ihr der letzte Formtest vor der Ironman 70.3 WM in Nizza am 7. September sowie dem Ironman auf Hawaii am 12. Oktober. red

