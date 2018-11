Hebding mit starker Aufholjagd

Ibiza.Bei den Multisport European Championships auf Ibiza hat Marion Hebding vom Soprema Team des TSV Mannheim den EM-Titel über die Triathlon-Mitteldistanz in der AK 50 gewonnen. Unwetterbedingt –Starkregen mit Gewittern hatten die Straßen überflutet – musste der Wettkampf mit verkürzter Radstrecke gestartet werden, was für die starke Radfahrerin ein Nachteil war.

Die nur noch 45 Kilometer lange Radstrecke bei widrigen Witterungsbedingungen mit Nässe, Kälteeinbruch und starkem Wind reichte der Athletin aber, um zur Spitze des Feldes aufzuschließen und an dritter Stelle den Halbmarathon anzugehen. Mit einer starken Laufleistung zog sie an zwei Britinnen vorbei und siegte in 3:46:01 Stunden. zg

